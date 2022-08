Au Japon : Des créateurs de faux aliments en plastique se lâchent

Ça peut aider à commander, quand on ne sait pas bien lire les menus en japonais.

D'habitude, les aliments en plastique en vitrine des restaurants japonais doivent être aussi réalistes que possible.

D'autres œuvres moins farfelues soulignent plutôt l'habileté et la minutie de leurs auteurs, comme de délicats motifs ornant des rouleaux d'algues séchés entourant du riz blanc (maki). «Normalement, on doit suivre les consignes de nos clients», explique à l'AFP Shinichiro Hasata, 57 ans, l'un des créateurs représentés à l'exposition.

Mais cette fois-ci, «on peut utiliser notre imagination. On est complètement libre de décider à quoi le produit final va ressembler», savoure-t-il. Toutes les pièces de l'exposition ont été conçues par des employés de la société Iwasaki, leader au Japon des aliments en plastique fêtant cette année son 90e anniversaire.

«Les choses fraîches sont plus difficiles à faire»

Dans une usine de cette entreprise située à Yokohama, près de Tokyo, des artisans prennent d'abord des moules d'ingrédients provenant de plats réels préparés par les clients restaurateurs. Ils entreprennent ensuite le méticuleux travail de décorer les échantillons pour qu'ils aient l'air aussi réalistes que possible, qu'il s'agisse de gouttes d'humidité sur du verre glacé ou de subtiles meurtrissures sur la surface d'un fruit.

«Les choses fraîches sont plus difficiles à faire. Les légumes frais, le poisson frais. Les produits cuits sont plus faciles» car les couleurs sont moins compliquées, explique à l'AFP le directeur de l'usine, Hiroaki Miyazawa, 44 ans. À part aiguiser l'appétit, les reproductions en plastique de plats peuvent aussi permettre aux étrangers de commander plus facilement si les restaurants n'ont que des menus en japonais.