Aux Etats-Unis – Des cuiseurs à riz sèment la panique à New York

Aux États-Unis : Des cuiseurs à riz sèment la panique à New York

Les forces de l'ordre étaient en alerte vendredi après la découverte de plusieurs cocottes-minute suspectes à Manhattan. Un individu est recherché.

Manhattan a été en d'état alerte pendant plus de deux heures vendredi matin quand ont été découverts dans le métro trois objets suspects, qui se sont avérés être des cuiseurs à riz vides et inoffensifs. L'alerte a été donnée vers 7h locales (13h au Luxembourg), lorsqu'un passager a repéré un premier cuiseur abandonné dans la grande station de métro de Fulton Street, près du World Trade Center, dans un quartier reconstruit depuis les attentats du 11 septembre 2001, a expliqué la police new-yorkaise lors d'un point de presse.

Un deuxième cuiseur a été ensuite repéré dans une autre partie de la même station. Très vite, la station a été évacuée, deux grandes lignes du métro arrêtées, et plusieurs autres s'arrêtant à cette station ne marquaient plus l'arrêt. Alors que la police annonçait qu'ils s'étaient avérés inoffensifs, un troisième objet suspect était annoncé un peu plus au Nord, dans le quartier de Chelsea. Il s'agissait aussi d'un cuiseur à riz vide et inoffensif, a indiqué la police.