Cyclonudista : Des cyclistes nus dans les rues de Bruxelles

En petite culotte ou en simple tenue d’Ève, 70 personnes se sont baladées samedi dans la capitale belge pour la 9e édition du Cyclonudista et aussi pour profiter du soleil!

Comme le rapportent nos collègues de 7sur7.be , la démarche de ces cyclistes dénudés est à la fois écologiste et citoyenne. Afin de sensibiliser les Bruxellois aux dangers que rencontrent les deux roues en ville, certains s'étaient même peint sur le corps les mots «fragile» en rouge vif ou encore «attention biker».

Pour la neuvième édition de la manifestation appelée Cyclonudista, ils sont partis du square Fère Orban pour rejoindre la place Flagey. Et si tout semble s'être passé dans la bonne humeur, la police n'était pas loin et gardait un œil sur tout ce beau monde. En effet, les participants ne devaient pas enfreindre les bonnes mœurs et devaient couvrir leurs parties intimes, même si, à en croire les photos, de nombreux cyclistes ont joué les rebelles.