Au Luxembourg : Des déchets sauvages sur 25 m dans la nature

ROODT - Un réfrigérateur, un canapé, des chaises… Un dépôt sauvage d'ordures a été découvert le long d'un chemin forestier

Des personnes n'ont rien trouvé de mieux à faire avec leurs déchets que de les jeter dans la nature, déplore ce samedi la police. Celle-ci a été informée vendredi matin de dépôts d'ordures abandonnés sur un chemin forestier proche du CR303, entre Roodt et Ell, côté direction Colpach-Haut.

Arrivés sur place, les agents ont constaté que divers objets ont été abandonnés là sur 25 mètres de long. Un réfrigérateur, un canapé, des chaises de jardin et divers articles ménagers ont ainsi été trouvés parmi les ordures. Qui plus est, les premières analyses ont permis de déterminer que les pollueurs avaient délibérément effacé les données personnelles de ces objets, qui auraient pu les identifier. Ce qui montre le côté intentionnel de ces incivilités, estime la police.

Le parquet a bien sûr été informé et la police enquête pour retrouver les personnes qui ont fait ça, qui encourent jusqu'à 1 000 euros d'amende. La police lance du coup un appel à témoins. En effet, vu la quantité de déchets, on peut penser que les coupables ont fait plusieurs trajets sur les lieux, avec un gros véhicule et une remorque. Les informations peuvent être transmises au poste de police d'Atert au 244 92 1000 ou Police.ATERT@police.etat.lu. L'administration communale a été réquisitionnée pour enlever les déchets.