Mobilisation au Luxembourg: Des défilés du 1er mai dans un contexte social tendu

Les syndicats ont rarement abordé le traditionnel rendez-vous du 1er mai dans un ordre si dispersé. Ils célèbreront la Fête du travail à part. Si l'OGBL partira à 10h de la gare de Luxembourg direction Neumünster, le LCGB a choisi Remich (10h30). Comme pour être sûrs de ne pas se croiser. Et les messages seront bien différents.

«La tripartite a échoué, nous voulons mettre la pression sur le gouvernement», lance Nora Back, présidente de l’OGBL, qui a refusé de signer l’accord tripartite sur les prix de l’énergie, au contraire des autres acteurs. Son syndicat refuse les deux reports d’index, jugeant les compensations insuffisantes. Au LCGB, qui compte aussi «rassembler du monde» autour de diverses activités militantes et ludiques, le ton est moins martial. «Nous réexpliquerons pourquoi nous avons signé l’accord, en défendant nos arguments et nos valeurs, insiste le président Patrick Dury. Chacun a pris ses responsabilités, nous avons choisi des chemins différents».

«Les gens vont finir par se rendre compte qu’ils sont lésés»

De son côté, l'OGBL a fait de ce 1er mai un moment clé de sa «défense de l'index». Sa présidente espère «voir une démonstration de force». Les militants «sont pleinement mobilisés et ont de très bons retours», assure-t-elle, tout en reconnaissant qu’il est «compliqué de mobiliser en si peu de temps», malgré une campagne intense. «Ce ne sera sûrement pas aussi impressionnant que la grève générale de 1982, ni même la "manif de la santé" en 2016. Il avait fallu un an de mobilisation pour rassembler 9000 personnes», se souvient-elle. Le fait que «le climat social soit endormi depuis deux ans», à cause de la pandémie, n’est pas un atout, selon elle.