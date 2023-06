Des délocalisations? «Qu'ils arrêtent de faire peur aux gens»

Le Luxembourg doit-il se préparer à des lendemains qui déchantent sur le plan économique? Le président de la Chambre de commerce, Carlo Thelen, a lancé un pavé dans la mare, mercredi, lors d'une conférence de presse en détaillant les menaces de délocalisations qui pèsent sur certains secteurs – la gestion de patrimoine en particulier – et le «lent déclin continu» qui pèse sur le milieu des affaires depuis un an et demi.