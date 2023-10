Des demandeurs d'asile obligés de dormir dans la rue au Luxembourg

La nuit, il fait froid. Le sol est dur pour dormir. Et on est malades», commentait lundi un groupe de Soudanais occupant un campement de fortune sous un pilier du pont Adolphe, sur l'un des chemins de promenade au cœur de la capitale.

Le 20 octobre, invoquant l’afflux de demandeurs d’asile, le ministre de l’Immigration annonçait que les hommes voyageant seuls dans le cadre des accords de Dublin ne seraient plus accueillis. Le lundi suivant, les premiers demandeurs se voyaient refuser un toit. «Nous en avons identifié environ 25 à la rue, mais ils sont sans doute davantage», commente Marion Dubois, directrice de l’ASBL Passerell. Ce sont pour la plupart des Soudanais et des Érythréens, primo-arrivants en Europe».

Les plus jeunes ayant dormi sous tente la semaine dernière ont déclaré avoir 16 ans. Depuis, ils se sont vu offrir une place en foyer. Quant aux journées du groupe sous le pont, elles se résument à des allers-retours dans les bureaux des associations, «où il fait chaud», et à l’administration «pour consulter la liste avec nos noms et voir si un logement a été attribué». Globalement, ils sont déboussolés. «On a demandé l’asile au Luxembourg en pensant être en France». Ils n’ont pas de contacts avec leurs proches. «Au Soudan, c’est la guerre, on a été séparés, on ne sait pas où ils sont». Lundi, ils s’apprêtaient à aller installer leurs tentes ailleurs en Ville.