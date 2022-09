Au Luxembourg : Des demandeurs d'asile pourront trouver refuge à Gasperich

Les anciens locaux du Wort accueillent des réfugiés depuis lundi. La nouvelle structure d'hébergement temporaire pour demandeurs de protection internationale, au coin de la rue Plantin et de la route d'Esch, a été inaugurée vendredi en présence, notamment, du ministre des Affaires étrangères Jean Asselborn et du directeur de l'ONA (Office national de l'accueil).

Le site à Gasperich a été aménagé ces derniers mois et dispose d'une capacité de 197 lits. Gérée par Caritas, la structure accueillera aussi bien des familles que des femmes seules et des hommes seuls. Installations sanitaires, buanderie et réfectoire sont partagés par les occupants du site et les repas sont livrés trois fois par jour par un prestataire externe. La structure temporaire, sous gardiennage en permanence, accueille déjà 19 demandeurs de protection internationale (DPI), qui pourront y rester jusqu'à réception d'une réponse à leur demande.