Canada : Des députés québécois ont refusé de prêter serment au roi Charles III

Le porte-parole de ce parti, Gabriel Nadeau-Dubois, a assuré ensuite lors d’une conférence de presse qu’ils avaient agi «en toute connaissance de cause». «On a fait campagne pour changer d’ère au Québec et si on nous a envoyé au Parlement, c’est pour ouvrir des fenêtres», a-t-il ajouté. Selon la loi constitutionnelle canadienne, tout député élu au niveau fédéral comme provincial doit prononcer un serment d’allégeance à la monarchie britannique, afin de pouvoir siéger. Vendredi, ce sera au tour du Parti Québécois de prêter serment et les trois élus souverainistes ont déjà annoncé leur intention de ne pas non plus prêter allégeance au souverain.