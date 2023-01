Politique au Luxembourg: Des députés veulent renforcer la transparence

Les Verts proposent aussi une déclaration de transparence plus complète, où les élus indiqueraient qui ils ont rencontré et les sujets abordés. Ils veulent enfin des informations plus précises sur le volet financier, «afin de savoir si les députés ont des revenus à côté du mandat», dit Djuna Bernard. Les changements se heurtent «à l’immobilisme de la commission du règlement, car son président Roy Reding (ADR), n’organise jamais de réunions. Nous ne pouvons donc pas évoquer le sujet», tacle Josée Lorsché. «Je ne sais pas ce qu’il fait, il est souvent absent», confirme Martine Hansen. «Il n‘y avait aucun texte à discuter. Qu‘on me dise quelle proposition serait en suspens», a réagi Roy Reding, contacté par L'essentiel.