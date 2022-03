Prison de Schrassig : Des détenus en grève mais aucun débordement

LUXEMBOURG - Le mouvement de protestation annoncé vendredi a bien eu lieu. Des détenus ont fait «grève» de 21h30 à 23h avant de rejoindre leurs cellules.

La menace planait déjà mercredi soir et jeudi soir, mais rien ne s'était produit. En revanche vendredi soir, comme annoncé, plusieurs détenus déjà condamnés à la prison de Schrassig ont protesté. Ils sont restés immobiles de 21h30 à 23h avant de rejoindre «pacifiquement» leurs cellules, selon un porte-parole du parquet joint samedi matin par L'essentiel.

Il n'y a a donc eu aucun débordement, la police confirmant de son côté qu'elle n'a pas eu à intervenir. «Les détenus ont rappelé leurs revendications, et des échanges sont engagés entre la délégation des condamnés et les responsables de l'application des peines», explique la source au parquet. Ces détenus protestent contre la surpopulation carcérale, le mépris des droits de l'homme, les mauvaises conditions de détention et le manque de préparation à la réinsertion sociale.