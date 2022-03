Des détenus ont filmé leur prison

Des détenus ont filmé clandestinement leurs conditions de détention à l’intérieur de la prison de Fleury-Mérogis et ont fait sortir les images afin de réaliser un documentaire, révèle Le Monde dans son édition de jeudi.

Sur son site, le quotidien diffuse plus de trois minutes d’images, sur les deux heures et demie tournées en cachette, constituant, selon le journal, «un témoignage brut sur la vie quotidienne en prison». Elles montrent notamment des locaux vétustes et insalubres, des douches aux murs suintant d’humidité, des cellules étroites...