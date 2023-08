Billets «gratuits»: Ils font la queue devant des distributeurs qui buggent

La banque irlandaise Bank of Ireland s’est excusée mercredi après avoir résolu un problème technique qui a permis à ses clients de retirer ou transférer plus d’argent depuis leur compte qu’ils n’en détenaient. Le problème a provoqué des queues devant les distributeurs d’argent liquide dans le pays mardi et jusqu’à dans la nuit, à mesure que se répandait la rumeur que ces distributeurs permettaient de retirer de l’argent «gratuit», et la police a dû intervenir.