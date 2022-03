A Gerolstein – Des dizaines d'enfants maltraités au pensionnat

À Gerolstein : Des dizaines d'enfants maltraités au pensionnat

Au moins 54 enfants ont été maltraités entre les années 1950 et 1980 dans un pensionnat catholique de Gerolstein, près du Luxembourg, selon un rapport publié vendredi.

En tout, 54 enfants ont été maltraités physiquement et mentalement entre les années 1950 et 1980 dans un pensionnat religieux de Gerolstein, selon un rapport de 137 pages, commandé par le diocèse de Trèves, publié vendredi et relayé par le Trierische Volksfreund. Les victimes décrivent, dans le rapport, coups et abus sexuels. Ils étaient parfois enfermés pendant des heures. «La nuit, on ne pouvait pas se cacher», raconte un ancien élève.