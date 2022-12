Escroquerie en Suisse : Des dizaines de colis livrés chez eux… alors qu'ils n'ont rien commandé

Deux Suisses se battent depuis des mois contre des rappels et des menaces de poursuites pour des meubles et des habits qu’ils n’ont jamais commandés.

Les victimes des arnaques au colis se voient livrer un produit qu’elles n’ont pas commandé et se le font voler une fois le paquet acheminé chez elles.

Le retour des vacances a viré au cauchemar pour un couple de Thoune, en Suisse. En effet, après avoir passé un mois à l’étranger, il a eu la désagréable surprise de découvrir dans sa boîte aux lettres plusieurs rappels et commandements de payer pour des articles jamais commandés. C’est ce qu’on appelle une «arnaque au colis». Des commandes auraient été passées auprès de plusieurs commerces en ligne à l’adresse tant de l’homme que de la femme. Et des meubles entiers, tels que des chaises ou des tables auraient été livrés. Les escrocs auraient aussi fait venir des habits de chez Zalando pour plus de 4 000 euros, a-t-il confié à 20 Minuten.