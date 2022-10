Guerre en Ukraine: «Des dizaines de localités ont été libérées rien que cette semaine»

«Le temps est venu (pour eux) de s'illustrer dans une vraie bataille, et je ne peux que saluer leur détermination. Bientôt, ils partiront en première ligne et ils se trouveront dans les zones les plus difficiles de la ligne de contact», a-t-il écrit sur son compte Telegram, au sujet de ses fils Akhmat, Eli et Adam, âgés respectivement de 16, 15 et 14 ans.