Drame au Mexique : Des dizaines de migrants tués dans un incendie

Plus de 30 migrants sont morts migrants sont morts dans dans un incendie survenu tôt mardi dans un centre de détention à la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis. Un fonctionnaire du gouvernement de l'Etat de Chihuahua, qui a requis l'anonymat, a fait état de plus de 30 morts devant des journalistes. Selon le quotidien local El Sol de Parral, le nombre de personnes tuées dans l'incendie s'élève à 39, la plupart décédées par asphyxie.