Australie : Des dizaines de milliers d'habitants évacués

Les habitants d’une partie du Queensland, dans le nord est de l’Australie, sont priés d’évacuer leur maison ce lundi.

Les inondations les plus importantes ont lieu dans la zone frontalière entrer le Queensland et la Nouvelle-Galles du Sud.

Des dizaines de milliers d’Australiens ont été priées d’évacuer leur maison, lundi, face aux pluies torrentielles qui ont provoqué des inondations record et obligé certains habitants à se réfugier sur leur toit. Le bilan s’établissait lundi à huit morts et l’agence météorologique australienne a prévenu que d’autres puissants orages et des pluies intenses entraîneraient des «crues soudaines potentiellement mortelles» dans une grande partie de la région côtière centrale du Pacifique.