Grève : Des dizaines de vols Ryanair annulés, Charleroi très touché

Une grève du personnel d'équipage de la compagnie à bas coût a fortement perturbé les premiers départs de l'été, particulièrement à l'aéroport de Charleroi, proche du Luxembourg.

Les premiers départs de l'été européen ont été perturbés samedi par une grève de personnels navigants de la compagnie aérienne Ryanair, contrainte d'annuler des dizaines de vols, surtout en Belgique, en France et en Espagne, ont indiqué des sources syndicales et aéroportuaires. Chez Ryanair, plusieurs syndicats d'hôtesses de l'air et de stewards avaient appelé à cesser le travail à partir de vendredi et pour plusieurs jours, en Espagne, au Portugal et en Belgique. En Italie et en France, la grève a débuté samedi.