Au Luxembourg : Des DJ mettent le feu sur la patinoire de Kockelscheuer

Du monde et beaucoup de familles, surtout, ont sauté sur cette occasion unique pour s'éclater sur la glace. «Peu d'habitués sont là et on essaie de leur proposer une expérience exceptionnelle, souligne Lex Fautsch, directeur de la patinoire. Cette semaine, on a eu la possibilité d'utiliser deux patinoires de 1 800 m2 l'une à côté de l'autre, car les clubs sont en congés. On propose donc deux ambiances: la discothèque avec DJ toute la journée et une autre plus calme, avec moins d'actions».

Au niveau de l'affluence, Lex Fautsch confirme des vrais pics à Kockelscheuer. «Le 28 décembre, on a accueilli plus de 2 000 visiteurs, c'est un chiffre record, nous indique-t-il avec joie. Normalement, on tourne autour des 1 500. Rassurez-vous, on est loin d'être sold out, car la capacité maximale est de 2 200 personnes et toutes ces personnes ne sont pas là en même temps, de midi à 23 h. Après deux années compliquées avec le Covid-19, on sent que le public est vraiment content de revenir à la patinoire»