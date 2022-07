Entreprise luxembourgeoise : Des données volées pendant la cyberattaque chez Encevo

Encevo revient, via un communiqué de presse ce jeudi, sur la cyberattaque dont différentes de ses entités ont été victimes dans la nuit de vendredi à samedi dernier. Pour mémoire, le gestionnaire de réseau Creos et le fournisseur d'énergie Enovos avaient été attaqués par des pirates. «Lors de cette attaque, un certain nombre de données ont été exfiltrées des systèmes informatiques ou rendues inaccessibles par les pirates», écrit Encevo ce jeudi.

L'approvisionnement en énergie assuré

Encevo demande donc, pour le moment, à ses clients de ne pas prendre contact à ce sujet. Un site Internet a été mis en place pour répondre aux questions sur la cyberattaque et il sera mis à jour en fonction de l'évolution de la situation. Une information importante, toutefois: «Creos et Enovos soulignent encore une fois que la fourniture d'électricité et de gaz ne sont pas touchées et que le service de dépannage est garanti».