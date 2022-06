Football : Des doutes sur la sécurité dans le nouveau stade

LUXEMBOURG – L'intrusion de plusieurs personnes sur le terrain, samedi, pose des questions sur la sécurité au Stade de Luxembourg.

Une poignée d'autres supporters sont venus réclamer maillots et selfies, après le coup de sifflet final, là encore sans rencontrer de franche opposition. «Si on veut rentrer sur le terrain, on peut car il n'y a pas de grillages, reconnaît Joël Wolff, secrétaire général de la FLF. Il y a eu des problèmes, mais on ne peut jamais tout éviter. C'est regrettable, mais c'est comme ça. Le dispositif de sécurité avait été validé lors de nos réunions avec les forces de l'ordre avant le match». Un peu plus de 180 stadiers étaient présents pour ce match classé à risque.