Saisies des douanes : Des drogues «alarmantes» au Luxembourg

LUXEMBOURG - Des drogues nouvelles livrées par courrier postal connaissent un essor au Luxembourg, d'après le bilan 2021 des saisies des douanes fourni à «L'essentiel».

Au cours de l'année 2021, l'Administration des douanes et accises a saisi plus de 57 kilos de drogue, en plus de centaines de comprimés divers et de 91 120 cigarettes de contrebande, d'après le rapport statistique annuel fourni à «L'essentiel». Un bilan «sans grande surprise», dixit Paul Felten, commissaire douanier et chef d'inspection, qui livre tout de même de véritables tendances en matière de consommation et de trafic.