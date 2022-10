En France : Des écolos bloquent l'autoroute, des automobilistes pètent les plombs

Vers 18h, une dizaine de militants se sont assis par terre sur l'autoroute A6a proche de Paris, avec la banderole «Dernière rénovation», bloquant le passage des voitures et créant des moments de tension avec les automobilistes, parfois violents. Les forces de l'ordre ont commencé à intervenir vers 18h30 et l'action s'est achevée une dizaine de minutes plus tard, a pu vérifier l'AFP. «Aujourd'hui, il nous reste seulement 880 jours si on veut maintenir un monde vivable. Alors, voilà pourquoi je suis là ! (...) Je suis désolée de bloquer ces gens, je n'ai aucun plaisir à être là», a indiqué Rachel, 20 ans, qui n'a pas voulu dévoiler son nom.