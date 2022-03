Luxembourg : Des échantillons de Covid envoyés à l'OMS

LUXEMBOURG - Le Laboratoire national de santé a été le premier labo à envoyer des échantillons de SARS-CoV-2 à la biobanque de l'OMS, pour un projet en phase pilote.

L'installation suisse fait partie du système virtuel BioHub de l'OMS et vise à améliorer l'échange rapide de virus et autres agents pathogènes entre les laboratoires et les partenaires du monde entier. Et ainsi garantir que les dangers sont contrés le plus rapidement possible à l'avenir. Outre le Luxembourg, des pays comme l'Italie, l'Égypte et la Thaïlande fournissent également des échantillons lors de la première phase pilote. Le projet doit ensuite être étendu et transféré à d'autres agents pathogènes et un réseau de laboratoires plus large doit être créé.