Des écologistes attaquent un baleinier

Ils s’y sont pris avec des enveloppes d’acide butyrique. Quatre marins ont été blessés. Le Japon veut tuer un millier de baleines en 2008. À des fins «scientifiques».

La guerre contre la chasse à la baleines continue et devient violente. Des écologistes se trouvant à bord du navire Steve Irwin, appartenant à l'organisation Sea Shepherd, ont lancé des enveloppes contenant de l'acide butyrique, une poudre blanche qui brûle les yeux, sur le pont du baleinier Nisshin Maru, a déclaré le vice-ministre des Affaires étrangères, Itsunori Onodera. "La poudre a atteint deux membres d'équipage et deux officiers des garde-côtes japonais, qui se sont plaints de douleur", a-t-il dit.

En janvier, les militants de Sea Shepherd, organisation basée aux Etats-Unis, avaient déjà lancé des bouteilles contre le navire baleinier et deux activistes, un Australien et un Britannique, avaient réussi à monter à bord du navire japonais. L'incident avait provoqué des tensions entre le Japon et l'Australie, fervente opposante à la chasse, et les deux militants avaient été remis par les Japonais deux jours plus tard à un navire militaire australien.