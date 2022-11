A Londres: Des écologistes ont tenté d'entrer chez le nouveau Premier ministre

À Londres : Des écologistes ont tenté d'entrer chez le nouveau Premier ministre

Des membres du groupe écologiste Just Stop Oil ont mené, mardi, une action devant le 10 Downing Street, pour exiger de Rishi Sunak qu’il interdise toute exploration de gisements d’énergies fossiles.

Des membres du groupe écologiste Just Stop Oil ont mené mardi une action à Londres aux abords de Downing Street, pour exiger du nouveau Premier ministre Rishi Sunak qu’il interdise toute nouvelle exploration de gisements d’énergies fossiles. Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent notamment des militants désireux d’escalader les hautes grilles d’entrée à Downing Street être immédiatement interceptés par des policiers en faction.

Selon le groupe, d’autres militants se sont assis sur le bitume de Whitehall, l’artère qui dessert Downing Street, en déployant des bannières, certains se collant à la chaussée. Dans un communiqué, l’organisation a demandé au gouvernement de renoncer aux «nouveaux projets pétroliers et gaziers». «Cette politique génocidaire tuera des millions de personnes, sans parvenir à lutter contre la pire crise du coût de la vie que ce pays ait jamais vue», a-t-il poursuivi, demandant un impôt exceptionnel sur les bénéfices des compagnies pétrolières.

Face aux projets du gouvernement de légiférer pour sévir contre les tactiques de «guérilla», Just Stop Oil, dont six membres ont actuellement derrière les barreaux après avoir participé à diverses actions, rétorque que le groupe ne se laissera ni «intimider» ni «réduire au silence». Le groupe a mené depuis un mois une série de blocages, parfois à l’origine de frictions avec le public, et d’actions où des militants ont entarté la statue de cire du roi Charles chez Madame Tussauds, jeté de la soupe à la tomate sur les «Tournesols» de Van Gogh à la National Gallery ou aspergé de peinture une concession Aston Martin.