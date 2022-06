Amérique du Sud : Des écoutes téléphoniques «massives» au Venezuela

Près de 900.000 écoutes téléphoniques en 2021 au Venezuela.... Les défenseurs des droits humains dénoncent une «surveillance massive» de la population en découvrant des chiffres publiés récemment par le géant de la téléphonie espagnol Telefonica.

Ces «écoutes» ont concerné 20% des clients de Telefonica au Venezuela. AFP

Près de 900.000 écoutes téléphoniques en 2021 au Venezuela.... Les défenseurs des droits humains dénoncent une «surveillance massive» de la population en découvrant des chiffres publiés récemment par le géant de la téléphonie espagnol Telefonica. «C’est un abus systématique d’interception des communications», a déclaré à l’ AFP Andres Azpurua, directeur de VE Sin Filtro, une ONG vénézuélienne qui lutte contre les blocages et les restrictions d’internet.

Cela témoigne «d’un «programme de surveillance massive par l’interception des communications et la capture des métadonnées», estime M. Azpúrua, qui dénonce «une violation à grande échelle des droits humains» qui «dénote un scénario autoritaire». «Les interceptions légales» des lignes téléphoniques et des accès internet de Telefonica ont bondi de 380.250 en 2016 à 861.004 en 2021, selon des chiffres dévoilés jeudi par l’entreprise, présente au Venezuela depuis 2005.

Telefonica est le principal fournisseur de téléphonie mobile au Venezuela. AFP

Telefonica a publié dans son «Rapport de transparence dans les communications 2021» des données sur les demandes d’interception et de blocage de sites web reçues des autorités dans les 12 pays où elle est présente: Allemagne, Royaume-Uni, Espagne, Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Équateur, Mexique, Pérou, Uruguay et Venezuela. Telefonica est le principal fournisseur de téléphonie mobile au Venezuela. La société d’État CANTV domine le marché du téléphone fixe et de l’internet.

Ces «écoutes» ont concerné 20% des clients de Telefonica au Venezuela, contre seulement 0,28 % au Brésil, 0,05 % en Argentine ou 0,00 % au Mexique, en Colombie et en Équateur. En outre, entre 2016 et 2021, plus de 3,5 millions de demandes d'«interceptions» visant à connaître les données des abonnés et leur localisation «en temps réel» ont été enregistrées. Et près d’un million de lignes (997.679) ont été concernées par des demandes de «métadonnées» : informations personnelles, localisation, adresses IP, nombre de SMS reçus et envoyés, appels entrants et sortants.

Selon le rapport, ces demandes proviennent du Service de renseignement (Sebin) «à la demande du ministère public et avec l’autorisation du juge correspondant», la police scientifique et les forces armées, ainsi que «d’autres organes et entités d’enquête criminelle spéciale». Le Sebin fait l’objet de multiples allégations de violations des droits humains et de persécution des opposants.