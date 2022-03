Des effets personnels de James Brown proposés aux enchères

La maison de vente Christie's mettra en vente en juillet un ensemble d'objets et d'instruments ayant appartenu au mythique chanteur américain.

Le «parrain de la Soul» est décédé le jour de Noël en 2006 à l'âge de 73 ans. «Considéré comme l'une des plus grandes légendes de la musique du XXe siècle, son énorme talent et son style novateur ont influencé des générations de chanteurs et de compositeurs et partout conquis le coeur des amoureux de la musique», affirme Christie's dans un communiqué.