Au Luxembourg : Des élèves contaminés par leurs enseignants

LUXEMBOURG - La semaine dernière, au moins un enseignant a été à l'origine d'un mini-cluster dans une école luxembourgeoise. Le ministère veut faire «une analyse approfondie».

L'école luxembourgeoise n'échappe à la deuxième vague épidémique qui frappe le Luxembourg. Ainsi, les autorités ont dû mettre en place un nouveau prototype de comptage, afin d'évaluer l'ampleur des contaminations au Covid-19 au sein d'une communauté scolaire, et les risques qui en découlent.

Le «scénario» le plus alertant, c'est lorsque plusieurs cas positifs sont reliés à l'intérieur d'une école ou qu'une classe compte plus de cinq cas. Au cours de la semaine passée, trois écoles se sont trouvées dans cette situation. Sur les dix cas positifs identifiés dans une école, huit étaient des enseignants, ce qui a abouti à la mise en quarantaine des cycles 1,3 et 4. «À l’issue du testing des classes concernées, onze élèves ont été testés positifs», précise le ministère de l’Éducation nationale, vendredi.