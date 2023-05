Kenya: Des éleveurs tuent six lions après l’attaque de leur troupeau

Six lions ont été tués samedi au Kenya par des éleveurs après l’attaque de leur troupeau par un fauve, dernier incident en date des conflits récurrents entre population et faune sauvage dans ce pays d’Afrique de l’Est. La veille, l’un des plus vieux lions vivant à l’état sauvage en Afrique avait été tué à coups de lances par des bergers massaïs, dans les environs du parc national d’Amboseli (sud), près de la frontière avec la Tanzanie.