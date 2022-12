En Autriche : Des employés d'une filiale d'Orpea suspectés de maltraitance

Le procès a débuté lundi matin, devant le tribunal régional de Wiener Neustadt (est), selon une fonctionnaire de l'instance. Un homme et deux femmes «sont visés par une plainte du parquet» après le constat de «manquements», a précisé Senecura, le premier opérateur privé d'établissements de santé et de soins dans le pays alpin.

Racheté par Orpea en 2015, il gère 90 établissements en Autriche, Croatie, Suisse, Slovénie et République tchèque. Les faits concernent une maison de retraite médicalisée de Basse-Autriche (est), où des patients auraient été négligés. Âgés de 49, 56 et 62 ans, les trois prévenus comptent plaider non coupable, d'après leurs avocats cités par l'agence de presse. Il leur est notamment reproché d'avoir privé de repas du soir des résidents, d'avoir restreint leur liberté ou encore de n'avoir pris aucune mesure contre une épidémie de gale.