France : Des enfants attaqués au couteau sur une aire de jeu à Annecy

Au moins sept personnes, dont six enfants en bas âge, ont été blessées jeudi matin dans un parc d’Annecy par un homme qui a été interpellé par la police, a appris l’AFP auprès de la préfecture et de source proche du dossier. Selon l’identité déclarée par l’agresseur, il est de nationalité syrienne, demandeur d’asile et inconnu de tous les fichiers, a-t-on appris de source policière.