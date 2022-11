Comment mieux les encadrer?: Des enfants «de 10 ou 11 ans» arrivent seuls au Luxembourg

Ils sont de plus en plus nombreux et de plus en plus jeunes. Durant les six premiers mois de l’année 2022, environ 150 mineurs isolés seraient arrivés au Luxembourg en provenance de Syrie, d’Afghanistan, d’Érythrée… selon Caritas. Ils auraient en moyenne seize ans mais «certains ont dix ou onze ans» et c’est plutôt nouveau. En 2021, 56 jeunes avaient demandé au Grand-Duché la protection internationale. Si l’on remonte plus loin, depuis 2004, Caritas Luxembourg prenait en charge «en moyenne 15 à 20 mineurs non accompagnés par an». Des chiffres qui reflètent le drame humain et qui mettent le Luxembourg face à son organisation en la matière.