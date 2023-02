Kenya : Des enseignants arrêtés pour avoir forcé des élèves à simuler des scènes de sexe

Au Kenya, six enseignants ont été arrêtés après la diffusion d’une vidéo montrant des élèves du primaire contraints de simuler des scènes de sexe en guise de punition, a annoncé mardi la police. Dans cette vidéo de 29 secondes devenue virale, quatre garçons en uniforme scolaire simulent des actes sexuels sous un arbre, dans la cour de l’école, sous le regard des enseignants. On entend en arrière-fond les six enseignants bavarder et éclater de rire lorsqu’un enfant torse nu essuie des larmes sur son visage.