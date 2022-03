Des entraîneurs déjà menacés en Fortis Ligue

Le plus fragilisé est sans aucun doute Claude Osweiler qui n'a pu glaner que cinq points en autant de journées avec Grevenmacher, alors que le club, 6e la saison dernière, affichait de grandes ambitions pour 2008/2009. Battu par le Swift (0-1) et Rumelange (1-3) cette saison, Grevenmacher ne confirme pas son statut d'outsider et Osweiler risque d'en faire les frais alors que son équipe se rend à Dudelange ce week-end.