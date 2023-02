Au Luxembourg: Des enveloppes pour donner une seconde vie à vos téléphones

Solina Aarbechtshëllef asbl, Post Luxembourg et Digital Inclusion ont lancé une «grande campagne» de collecte de smartphones à travers tout le pays. Appelée «Mobile bag», l'opération consiste à récupérer des portables pour leur donner une seconde vie. Tout type de portable est bienvenu. Les téléphones de moins 6 ans encore en bon état seront remis à neuf par Digital Inclusion et redistribués à des personnes dans le besoin.

Ceux qui ne fonctionnent plus ou qui ont plus de 6 ans seront transmis à l’atelier Solina qui revalorisera les matériaux pour d'éventuels nouveaux appareils. «Cette chaine de revalorisation de ces composants est tout aussi importante car ces «déchets» deviennent à nouveau des «ressources» favorisant l’économie circulaire», commente Ghislaine Duprey, directrice adjointe de chez Solina.

Plus de 300 téléphones en une semaine

Limitée à la base aux magasins Post, les enveloppes et urnes de collectes sont désormais disponibles dans les communes et lycées du pays. «On a déjà récolté plus de 300 téléphones rien que la semaine dernière», ajoute Ghislaine Duprey. «Un nombre insoupçonné de téléphones mobiles sommeillent dans nos tiroirs et commodes».