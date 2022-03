Justin Bieber : Des fans se tailladent pour protester?

Un gros buzz affole les réseaux sociaux. Des photos de bras tailladés circulent sur Twitter. Œuvres de véritables fans de Justin Bieber ou d’internautes malveillants?

L’affaire prend des proportions impressionnantes. Depuis la nuit de lundi à mardi, le hashtag #cutforbieber s'est retrouvé dans les top trends de Twitter dans plusieurs pays comme la France et les Etats-Unis mais aussi au niveau mondial.

A la base, tout est parti d’un commentaire posté sur le forum 4chan, fréquenté par les membres d’Anonymous: «Lançons une campagne «Coupez-vous pour Bieber». Tweetez des images de gens qui se tailladent eux-mêmes et dites qu'ils le font parce que Bieber a fumé de l'herbe. On va voir si on peut faire en sorte que des gamines se scarifient elles-mêmes.» Ce à quoi un internaute à répondu: «C’est tellement stupide que ça peut marcher!»