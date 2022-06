Xbox : Des fans tentent de saboter le futur jeu d’un créateur connu

Une pétition a été lancée par des possesseurs de PlayStation pour que le prochain jeu de Hideo Kojima, annoncé sur la console concurrente, soit abandonné.

L’annonce de Microsoft et de Hideo Kojima à la conférence Xbox-Bethesda, lors du Summer Game Fest, est mal passée auprès de certains fans du créateur, possesseurs de consoles PlayStation. Connu pour être à l’origine de la célèbre série de jeux vidéo «Metal Gear», le Japonais de 58 ans, dont le dernier jeu «Death Stranding» était une exclusivité Sony, a fait savoir qu’il allait développer un nouveau jeu en partenariat avec les Xbox Game Studios de Microsoft, pour un titre Xbox basé sur le cloud. De quoi énerver plus d’un fan de le voir passer à la concurrence.

«Kojima trahit ses fidèles fans. Il a été aveuglé par la cupidité», estime l’initiateur d’une pétition lancée sur la plateforme Change.org et adressée à Sony et Microsoft. «Tout le monde n’a pas un accès Internet suffisant pour regarder des jeux en streaming. Tout le monde n’a pas assez d’argent pour acheter une nouvelle console ou fabriquer un nouveau PC», explique le fan échaudé, qui invite les internautes à soutenir sa cause. La pétition a récolté jusqu’ici plus de 1 500 signatures.