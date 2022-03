Des farceurs rebaptisent la rue Bush

Des plaisantins ont marqué à leur façon l'investiture du 44e président des États-Unis en rebaptisant l'une des principales artères du centre de San Francisco.

Tôt mardi matin dans la rue, les panneaux "Bush street" ont été recouverts et sont devenus "Obama street". "Nos équipes sont toujours en train d'enlever les autocollants", a indiqué Judson True, porte-parole de l'agence municipale des transports de San Francisco. "J'ai demandé une estimation de leur nombre, mais je n'en ai pas eu jusqu'ici", a-t-il ajouté.

Bush, 43e président des États-Unis George W. Bush, a vu son second mandat se terminer mardi à midi heure de Washington. Quant à Barack Obama, il a obtenu 84,2% des voix à San Francisco lors de l'élection présidentielle du 4 novembre dernier. Et que ce soit lors de son discours d’investiture mardi ou lors des élections, il soulève toujours l’enthousiasme... et l'imagination de la rue.