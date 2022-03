Des favoris à la peine en NBA

Los Angeles et Boston Celtics disputaient la nuit dernière face à Houston et à Orlando le septième match décisif de leur demi-finale de Conférence.

Finalistes de la ligue l'an dernier, les Lakers et les Celtics ont été battus jeudi lors du sixième match. En cas de succès, Los Angeles affrontera Denver en finale de la Conférence Ouest et Boston rencontrera Cleveland à l'Est.