Paris Fashion Week : Des Femen perturbent le défilé de mode Nina Ricci

Deux militantes féministes des Femen ont perturbé un court instant le défilé Nina Ricci, jeudi, à Paris, en montant seins nus sur le podium en criant.

Alors que le défilé avait commencé depuis quelques minutes, deux militantes féministes ont surgi sur le podium en criant, mais sans pouvoir être comprises des centaines d'invités du show. Elles se sont postées devant les nombreux photographes, seins nus, avec le message écrit au feutre noir sur la poitrine: «Fashion dictaterror» (La mode dictaterreur) et «Model don't go to brothel» (Mannequin, ne va pas au bordel).