Nouvelle-Zélande : Des fermiers manifestent contre le projet de taxation des pets de vache

Des convois d’engins agricoles ont convergé vers Wellington, Auckland, Christchurch et plusieurs autres agglomérations de Nouvelle-Zélande, les participants demandant au gouvernement de centre gauche de renoncer à son projet de taxer «les pets et les rots» émis par les animaux d’élevage. La semaine dernière, la Première ministre Jacinda Ardern a révélé un plan visant à mettre en place un impôt de ce type , ce qui constituerait une première mondiale.

Les gaz, comme le méthane, naturellement émis sous forme de pets et de rots par les 6,2 millions de vaches et 26 millions de moutons néo-zélandais, ainsi que le protoxyde d’azote contenu dans l’urine du bétail, figurent parmi les plus gros problèmes environnementaux du pays.