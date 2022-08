Coup de gueule d'une championne : «Des fesses et deux jambes, vous ne retenez que ça?»

Une photo, reprise par les grands médias italiens, qui a suscité une vague de commentaires déplacés, vulgaires et sexistes. «Je suis littéralement abasourdie et dégoûtée par les centaines, voire les milliers de commentaires déplacés, sexistes et vulgaires qui l'accompagnent», s'est-elle emportée. «Après plus de 20 ans d'entraînement et de sacrifices, je trouve ça honteux et ça me fait vraiment mal au cœur de lire cette horde de gens qui font des blagues qui sexualisent mon corps. Des fesses et deux jambes, vous ne retenez que ça?».