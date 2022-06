Fête nationale à Luxembourg: Emeli Sandé, Rag'n'Bone Man et un feu d'artifice de 17 minutes

«Le programme est encore mieux que la normale», estime le premier échevin Serge Wilmes (à gauche), aux côtés de la bourgmestre Lydie Polfer et de l'échevin à la mobilité Patrick Goldschmidt. Nicolas Martin/L'essentiel

Des concerts, la fête nationale, la Schueberfouer, des marchés, des visites au musée... Des grands classiques et quelques nouveautés: la Ville de Luxembourg a présenté ce mardi, du haut de la jolie terrasse de Gudde Wëllen sur la Corniche, le programme d'un été qui promet de rattraper le temps perdu en raison de la pandémie. Au total, ce sont plus d'une cinquantaine d'événements et autres activités qui rythmeront l'été, entre la Fête de la musique ce vendredi 17 juin et le Luxembourg Open Air les 9 et 10 septembre au Kirchberg.

La fête nationale les mercredi 22 et jeudi 23 juin sera forcément le premier point d'orgue du programme. Avec notamment le 22 le retour de la retraite au flambeaux et un feu d'artifice d'une durée «de 17 minutes», précise l'échevin Patrick Goldschmidt. «Je pense que la ville sera pleine», estime-t-il.

Tour Eiffel sur la place de Paris

Outre les scènes à travers la ville, des City sounds sont prévus les deux soirs au Glacis. Ils comprennent trois sets de DJ (dont Alle Farben et Ogazon) de 20h30 jusqu'à une heure du matin le 22, et trois concerts d'artistes internationaux le 23 juin comme Emeli Sandé et Rag'n'Bone Man.

«C'est un grand plaisir de pouvoir organiser à nouveau des événements sur tout l'été, se réjouit la bourgmestre Lydie Polfer. Des concerts comme des activités pour les enfants. On sent qu'il est essentiel pour les gens de se retrouver. Pour la Fête nationale on revient à du classique mais on est tous très contents de retrouver nos vieilles traditions».

