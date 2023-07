Des feux de végétation liés à l’activité agricole

Deux départs de feu se sont produits jeudi à Sandweiler et à Niederanven. À chaque fois, ce sont des engins agricoles qui ont déclenché les flammes, nécessitant des interventions des secouristes du Corps grand-ducal d’incendie et de secours (CGDIS).

«C'est souvent le cas en ce moment, les machines sont chaudes et pas toujours bien nettoyées», explique le porte-parole du CGDIS. En ce moment, «les conditions sont propices, avec le temps sec depuis un certain temps». Une cinquantaine de feux de végétation ont été recensés depuis le début de l’année, «de la plus petite à la plus grande envergure».