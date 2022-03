Proposition à New York : Des fonctionnaires au chômage pour faire des économies

Le gouverneur de New York a proposé à quelque 100 000 fonctionnaires de rester à la maison un jour par semaine pour tenter de rééquilibrer les finances de l'État.

"L'État connaît une crise fiscale et une crise de liquidités d'une ampleur inédite et je suis contraint de prendre des mesures difficiles comme celle-ci pour le remettre sur le chemin de la reprise", a expliqué M. Paterson mardi dans un communiqué. Il a cependant déploré le fait que les syndicats représentants les employés de l'État se soient montrés "réticents à faire le nécessaire".

Sa proposition, qui prendrait effet le 10 mai, consiste à renvoyer chez eux les fonctionnaires une journée par semaine, pour laquelle ils ne seraient donc pas payés, à l'exception de ceux qui travaillent dans les secteurs de la santé et de la sécurité. "Notre rôle est de prendre des décisions difficiles qui sont peut-être impopulaires aujourd'hui mais qui vont nous aider à surmonter la crise", a expliqué le gouverneur.

L'assemblée législative de l'État de New York a refusé d'adopter plusieurs projets de budget de crise proposés successivement par M. Paterson, fragilisé politiquement par une série de scandales et qui ne briguera pas de second mandat lors des élections de novembre.