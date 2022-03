Au Brésil : Des fortes pluies ont fait au moins 18 morts

Dix-huit personnes ont perdu la vie mardi, à la suite de pluies diluviennes entraînant glissements de terrain et inondations dans la ville touristique de Petropolis, près de Rio de Janeiro. «Jusqu'à présent, 18 décès provoqués par des glissements de terrain et des inondations ont été confirmés», indique un communiqué des pompiers de Rio, dont plus de 180 hommes se trouvent sur place, à 68 km au nord de la ville.

Le ministère du Développement régional avait auparavant fait part d'un bilan de six morts dans cette région montagneuse de l'État de Rio, dans le sud-est du Brésil. Les pompiers n'ont pas avancé de chiffre concernant le nombre éventuel de personnes blessées ou disparues. «Des équipes spécialisées en recherche et en sauvetage ont été envoyées pour renforcer les opérations de secours, avec l'appui de véhicules 4x4 et de bateaux», ont-ils cependant précisé.

Des images ont circulé sur les réseaux sociaux et dans les médias, où l'on voyait des habitations détruites par des glissements de terrain sur flancs de collines et des voitures violemment emportées par le courant. De nombreux commerces ont été complètement inondés par l'eau qui a dévalé dans les rues du centre historique de Petropolis, arrachant les marchandises, comme on le voit sur les vidéos diffusées sur les réseaux sociaux.