Economie française – Des frais bancaires moins élevés et plus clairs

Économie française : Des frais bancaires moins élevés et plus clairs

La ministre de l'Économie, a annoncé mardi une série de mesures pour clarifier et rendre plus lisibles les tarifs bancaires en France, jugés opaques et dont les montants sont trop élevés.

La ministre française de l'Économie, Christine Lagarde veut faire baisser les tarifs des frais bancaires. (dr)

«L'objectif à terme est de faire baisser ces tarifs», grâce à plus de concurrence, a déclaré Mme Lagarde, en annonçant ces mesures que les banques se sont engagées à appliquer et respecter d'ici la mi-2011, lors d'une réunion du Comité consultatif des services financiers (CCSF), mardi à Bercy. La mesure qui sera mise en place le plus rapidement concerne les plaquettes tarifaires. Elles devront présenter au 1er janvier 2011 une liste de 10 services standards, afin que le client puisse facilement comparer les prix d'une banque à l'autre.

Par ailleurs, les banques devront normaliser les termes utilisés dans leurs plaquettes, à partir du 1er avril 2011. Selon les banques, une même opération peut s'appeler commission, prélèvement, ou alors se cacher derrière une appellation complètement absconse, comme «PFT», pour «participation aux frais de traitement non automatisés», une expression incompréhensible pour un non-initié. Enfin, à partir du 30 juin 2011, les banques devront faire figurer, sur le relevé mensuel de compte envoyé aux clients, le total mensuel des frais bancaires.

Des packages moins chers

L'opacité des frais bancaires a été dénoncée à maintes reprises par des associations de défense des consommateurs. Ainsi, UFC-Que Choisir a fustigé en juin dernier les packages vendus par les banques censés être moins chers pour le consommateur et qui sont en définitive plus chers. Mardi, Mme Lagarde a indiqué que les banques s'étaient expressément engagées afin que ces packages soient moins chers que les services à l'unité.

Les clients les plus fragiles des banques, qui doivent souvent payer des frais importants pour chèque impayé ou découvert non autorisé, se verront réserver un traitement particulier. Selon Mme Lagarde, les banques devront leur proposer un «package sécurité», avec des services adaptés à leur situation, comme une carte de paiement munie d'un système «anti-dépassement».

En outre, les banques ne pourront plus leur ponctionner sans limite des frais pour impayés. Ces frais devront être plafonnés. A ce sujet, UFC-Que Choisir avait indiqué que les commissions d'intervention encaissées par les banques, soit les frais-sanctions pour impayés, peuvent coûter plus de 1.000 euros par mois au client en difficulté.