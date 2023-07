Engins pyrotechniques: «Des Français ont essayé de se fournir au Luxembourg»

Les mortiers d'artifice ont largement été utilisés par les émeutiers lors de la vague de violences urbaines qui a récemment secoué la France. AFP

«Le téléphone n’arrête pas de sonner en ce moment. Et ce sont très souvent des numéros français qui s’affichent» explique le gérant d’Artifices.lu, le principal distributeur d’engins pyrotechniques au Luxembourg. Face à cette demande inhabituelle, le professionnel a même décidé de suspendre les commandes sur son site jusqu’au 18 juillet. «Je travaille avec plusieurs communes françaises, on suit de près ce qui se passe de l’autre côté de la frontière et on doit faire la part des choses», ajoute l’entrepreneur basé à Differdange.

Selon lui, de nombreux clients à la recherche d’engins pyrotechniques prévoyaient d’en détourner l’utilisation. «On suppose que la fête nationale française est secondaire pour eux», explique-t-il. Pour les dissuader, ce dernier a également affiché un message en bannière de son site de e-commerce. «Il est inutile de saturer notre ligne téléphonique. Nous ne vendons ni mortiers, ni boules, ni chandelles aux particuliers», peut-on lire en rouge, accompagné du décret du gouvernement français paru le 8 juillet.

Facile d'accès sur le marché noir

Au Luxembourg, des magasins spécialisés en articles de fêtes ont également constaté un afflux inhabituel d’appels téléphoniques et de visites de jeunes clients venant du pays voisin au cours des derniers jours. «Pendant les violences urbaines en France, on a reçu beaucoup de demandes pour des mortiers d’artifices, mais nous ne vendons que des petits pétards», explique une responsable de Party Days, à Foetz. Le constat est le même à Hollerich. «Les gens nous demandent où ils pourraient s’en procurer, et on ne sait même pas leur répondre», précise une vendeuse de PartyShop.